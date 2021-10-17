Более 11 тысяч человек остались без электроснабжения на Сахалине

Сахалин, город Холмск / Фото: ru.wikipedia.org

Свыше 11 тысяч жителей Сахалина остались без электричества из-за плохой погоды. В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

— Минэнерго держит на особом контроле восстановление электроснабжения на Сахалине, нарушенного из-за непогоды. Количество отключенных потребителей составляет порядка 11,5 тысячи человек, — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Отмечается, что ведомство держит ситуацию на особом контроле.

На регион обрушился мощный циклон. В Охинском районе отмечается ураганный ветер, в городе — до 25 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду.

«Погодная лихорадка» придет в Москву на следующей неделе: сначала москвичи столкнутся с температурой до плюс 6 градусов днем и с заморозками по ночам, а позже, с четверга, станет значительно теплее. К выходным воздух прогреется до плюс 14 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.