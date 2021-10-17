Дипломата нашли мертвым на даче в Киеве

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Тело 60-летнего сотрудника дипломатической службы нашли на собственной даче в Киеве. Об этом сообщается на сайте ТСН.

По данным издания, инцидент произошел на даче на Осокорках. Изначально, речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Однако позже полиция опубликовала официальную сводку, в которой говорится, что имел место несчастный случай.

Имя погибшего не называется. Комментариев от Министерства иностранных дел по этому поводу не поступало.

Известно, что тело мужчины обнаружила пришедшая домработница.

По мнению правоохранителей, владелец дачи мог упасть с лестницы.

— Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, — приводит слова пресс-офицера киевской полиции Анны Зубаревой РИА Новости.

По факту смерти дипломата возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».