Мишустин поздравил победителей Международной олимпиады по математике

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике в Бухаресте, которые удостоились золотых и серебряных медалей. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщила пресс-служба кабинета министров.

— Искренне рад поздравить вас с блестящим выступлением на 13-й олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics и первым местом в общекомандном зачете. В Бухаресте вы показали отличный результат: успешно справились с индивидуальными заданиями, проявили оперативность, мастерство, по-настоящему творческий подход и превзошли серьезных соперников, — цитирует сообщение РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что эта победа доказала то, что российская математическая школа является лучшей в мире.

Премьер-министр отметил работу наставников, которые приложили все усилия для победы.

— Уверен, впереди у вас новые яркие выступления и достижения. Вы — молодцы! Мы гордимся вами, — заключил глава кабмина.

В четверг, 14 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит еще 28 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми.