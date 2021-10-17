Зеленский обратился к украинцам из-за цен на газ

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Украинским потребителям хватит газа «по нормальным ценам». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

— Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов. То есть цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен, а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен, — рассказал украинский лидер.

Он отметил, что отопительный сезон является ответственностью любой власти.

По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, у страны достаточно газа для обеспечения всех нужд населения, но с бюджетными организациями «ситуация сложная». Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко до этого заявил, что в подземных хранилищах есть достаточно для потребностей граждан и социальной сферы. Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно отмечала, что социальные объекты в стране пока не отапливаются, из-за чего пациенты больниц вынуждены приносить из дома одеяла, а родители в детские сады и школы — обогреватели.

16 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что позиция Украины по газовому вопросу является иждивенческой. По его словам, Киев пытается навязать Москве обязательства по использованию их газотранспортной системы и поставкам сырья в Европу. При этом Украина продолжает закупки газа через реверс и переплачивает за это, что вызывает удивление.