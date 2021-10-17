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Около 300 километров дорог построят в Москве до конца 2023 года

Анастасия Колоскова

Город
Около 300 километров дорог построят в Москве до конца 2023 года
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Около 300 километров дорог построят в столице до конца 2023 года. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, через два года в столице будет открыты уже 24 вылетные магистрали, шесть из которых возведут «с нуля».

— Они ведут из центра города «на вылет» и переходят в скоростные трассы к другим городам, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что некоторые магистрали станут дублерами крупных столичные шоссе и дадут автомобилистам альтернативные маршруты, разгрузив городские дороги. В качестве примера, Сергей Собянин привел строящиеся дублеры Люблинской улицы и Кутузовского проспекта.

До этого Сергей Собянин рассказал, что свыше пяти миллионов вопросов было решено через московский портал «Наш город».

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