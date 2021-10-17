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Сергей Собянин: Более пяти миллионов вопросов было решено с помощью портала «Наш город»

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин: Более пяти миллионов вопросов было решено с помощью портала «Наш город»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше пяти миллионов вопросов было решено через московский портал «Наш город». Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сервис запустили 10 лет назад. С помощью портала горожане могут оперативно сообщать о конкретных проблемах в их жилплощадях или районах.

— За это время через «Наш город» решено больше пяти миллионов вопросов. На устранение многих проблем потребовались всего один–два рабочих дня, — сказал глава города.

Он также поздравил сервис с юбилеем и поблагодарил модераторов портала за быструю работу и неравнодушие к москвичам.

К поздравлениям присоединился президент России Владимир Путин. По его словам, портал стал первым в стране электронным сервисом, который обеспечивает быстрое решение проблем горожан.

Сергей Собянин подытожил, что перечень тем для обращений будет пополняться, а мобильное приложение планируется обновлять, передает официальный портал мэра Москвы.

Более 40 тысяч обращений москвичей по поводу проблем в районах на портале «Наш город» решили городские службы с января по август 2021 года. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом периоде. Больше всего поступило жалоб на отсутствие травяного покрова и вытоптанные или сожженные газоны. Также горожане помогли решить более четырех тысяч проблем, связанных с нескошенной травой.

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