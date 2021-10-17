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Посол Франции покинул Белоруссию

Анастасия Колоскова

В мире
Посол Франции покинул Белоруссию
Фото: Pixabay / jorono

Посол Франции Николя де Лакост покинул Белоруссию. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили во французской дипломатичексой миссии в Минске.

— Да, посол уехал. Все заявления будут сделаны завтра, — приводит слова представителя посольства ТАСС.

В декабре прошлого года Николя де Лакост передал копии верительных грамот главе белорусского Министерства иностранных дел Владимиру Макею. Однако до настоящего момента посол Франции не вручил верительные грамоты президенту республики Александру Лукашенко.

До этого российское посольство во Франции потребовало у государства предоставить информацию о якобы задержанных россиянах на борту судна. Экипаж судна, на котором, предположительно, находились граждане РФ, задержали в начале октября в порту Дюнкерка.

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