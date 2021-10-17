Зеленский: Не исключен обмен Медведчука на украинцев, находящихся в России

Фото: president.gov.ua

Лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук, при обнаружении у себя российского гражданства, может стать единицей обмена на украинских граждан, которые находятся на территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине, — сказал Зеленский в воскресенье, 17 октября, в эфире телеканала ICTV.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом в рамках дела по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Глава партии неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

В июле «ВМ» писала, что Печерский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Выйти из дома политику запрещалось до 7 сентября.

12 октября Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря