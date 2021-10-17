Россиянам напомнили о строгих ограничениях для туристов в Таиланде

Фото: Pixabay

Таиланд остается очень востребованным зимним направлением, однако говорить о большом туристическом потоке в королевство после возобновления рейсов из России с 9 ноября пока рано. Об этом «Вечерней Москве» сообщили представители туристических компаний.

Дело в том, что в Таиланде действуют строгие карантинные ограничения для непривитых от коронавируса путешественников. Кроме того, для продолжительного путешествия даже вакцинированным от COVID-19 придется сдать четыре ПЦР-теста и оформить страховку на 100 тысяч долларов.

— Это дополнительно около 18–23 тысяч рублей. Так что говорить о серьезном турпотоке туда пока не приходится. Будем надеяться, что для невакцинированных режим постепенно будут менять, — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер пока не спешит с выводами и прогнозами по поводу поездок в Таиланд. Он призвал дождаться первых рейсов и посмотреть, какие ограничения будут действовать по прилете и на какие уступки готовы пойти для туристов местные власти, недавно разрешившие иностранцам, привитым российской вакциной «Спутник V», въезд в страну на более мягких условиях, чем непривитым.

1/2 2/2

Согласно решению Оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции, с 9 ноября разрешается выполнение на взаимной основе двух рейсов в неделю по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет. Все путешественники должны быть вакцинированы от COVID-19 по требованию принимающей стороны.

Несмотря на то, что Таиланд официально признает «Спутник V», путешественникам все равно фактически придется пройти фактически карантин в специальных отелях и сдавать тесты на ковид. Тесты нужно сдать при вылете из своей страны, в первый день прибытия в Таиланд и на седьмой день поездки. Также в течение семи дней нельзя покидать регион пребывания в рамках программы «Песочницы», действующей на островах Самуи и Пхукет.

Впрочем, с 1 ноября условия могут измениться. Тайские власти готовят список стран, туристам из которых можно будет прилетать в любой аэропорт страны и передвигаться между провинциями без карантина и ограничений, передает издание Bangkok Post. Войдет ли в него Россия, неизвестно.