Как изменятся цены на отдых после снятия ограничений на рейсы в Египет и ОАЭ

Фото: Ксения Ульянова / АГН Москва

Туроператоры очень позитивно отнеслись решению Оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции снять с 9 ноября ограничения на выполнение чартерных рейсов в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Теперь у россиян появилось больше направлений для отдыха по привлекательным ценам. Такое мнение представители туристического бизнеса высказали в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Несмотря на то, что в постановлении правительства России указаны девять стран, именно снятие ограничений на туристические рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эш-Шейх и восстановление полноформатного авиасообщения с ОАЭ стали самыми важными событиями четверга, 14 октября, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

— Два важных момента в сегодняшней новости. Также хорошо, что восстанавливается воздушное сообщение с такими популярными туристическими направлениями, как Тунис и Таиланд. Потому что на те же Багамы у нас рейсы никогда не летали и вряд ли полетят, — пояснил Горин.

Египет вне конкуренции зимой

По его словам, решение оперштаба позволит туристическим компаниям снизить цены. Ведь ранее у перевозчиков была возможность без ограничений летать только в две страны — в Турцию и Доминиканскую Республику. Теперь их будет четыре.

— И это самые популярные зимние направления. При этом хорошо, что открываются и другие страны, — добавил вице-президент РСТ.

Представители туроператора TUI также положительно отнеслись к отмене ограничений по Эмиратам и Египту, пообещав в ближайшее время опубликовать обновленные программы из Москвы и регионов.

— В зимнем сезоне Египет практически вне конкуренции, и то, что снимут ограничения на чартеры, замечательно. В Эмираты мы летаем достаточно активно и лидируем на данном направлении. Конечно, будем использовать все возможности, чтобы дать своим клиентам возможность отдохнуть с комфортом и по доступным ценам, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании.

Монополии больше не будет

С воодушевлением решение оперштаба встретили и в Tez Tour. Это с высокой долей вероятности приведет к снижению цен, заявил заместитель генерального директора туроператора Владимир Каганер.

— До этого у нас единственным чартерным направлением была Турция. По мере того как будут открываться именно чартерные направления, будет снижаться и цена. Поскольку цена на Египет сейчас, пока только «регулярка», достаточно высокая. А по мере открытия чартерных направлений будет расширяться и ассортимент туристических продуктов, — сказал представитель компании.

В данный момент, когда рейсы выполняют только назначенные властями перевозчики с обеих сторон, существует некая монополия. А если конкуренция увеличится за счет прихода чартерных компаний, то, соответственно, снизится и цена. Авиабилеты подешевеют на 20 процентов, а турпакеты — на 15, спрогнозировал Владимир Каганер.

А что же с Таиландом?

Говоря о Юго-Восточной Азии,востребованной до пандемии в зимнее время года, туроператоры в своих мнениях не так оптимистичны. Дело в том, что в Таиланде, куда станут возможны с 9 ноября на взаимной основе два рейса в неделю из Москвы, действуют строгие карантинные ограничения для не привитых от коронавируса путешественников. Вакцину же «Спутник» там признают.

— Возобновление рейсов в Таиланд — хорошая новость для вакцинированных. Они смогут путешествовать без карантина, но не надо забывать, что для продолжительного путешествия в Таиланд необходимо 4 ПЦР-теста и страховка на 100 тысяч долларов. Это дополнительно около 18–23 тысяч рублей. Так что говорить о серьезном турпотоке туда пока не приходится. Будем надеяться, что для невакцинированных режим постепенно будут менять, — говорит Дмитрий Горин.

Владимир Каганер отмечает, что Таиланд остается очень востребованным и серьезным зимним направлением. Однако для начала надо дождаться первых рейсов и посмотреть, какие ограничительные меры будут действовать по прилете, а также на какие уступки готовы пойти тайские власти.

— Пока непонятно, насколько в Таиланде будут признавать туристов с нашим «Спутником», — заключил Каганер.

В TUI про Таиланд пока говорить не стали.

На сегодняшний день россиян с целью туризма готовы принимать десятки стран мира. Со значительным числом из них есть прямое авиасообщение. Прежде чем поехать, следует в каждом отдельном случае ознакомиться с условиями въезда и действующими ограничениями в связи с COVID-19.

Если говорить о туристическом авиасообщении со странами без ограничений, то для поездки в Турцию и Египет потребуется либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V». В Турции также принимают без тестов перенесших коронавирус. В Доминикану пускают без тестов и сертификатов о вакцинации всех туристов. Любые российские вакцины признают Венгрия, Северная Македония, Албания и Черногория.