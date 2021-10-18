Подключение карты «Мир» к Google Pay начнется с 26 октября

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Карты «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября. О планах по интеграции функционала заявили в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке.

— Осенью у банков появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне, — уточнили в банке ВТБ.

Сроки подключения технологии в различных кредитных организациях устанавливаются индивидуально, передают «Известия».

— За последний год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ в общем объеме безналичных платежей увеличилась более чем в полтора раза, — отметил руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.

Основным фактором массового подключения карт, смартфонов и браслетов к мобильным платежным сервисам стал вывод из оборота устройств без поддержки NFC и наращивание цифровой эмиссии банковских карт.

В сентябре «Вечерняя Москва» писала о том, что мошенники разработали новый способ денежных махинаций. Теперь злоумышленники убеждают привязать их банковские карты к мобильным платежным системам россиян.