Граждан России предупредили о новом методе мошенничества через Apple или Google Pay

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Мошенники разработали новый способ денежных махинаций. Теперь злоумышленники убеждают привязать их банковские карты к мобильным платежным системам россиян. Об этом стало известно в четверг, 30 сентября.

Клиент банка под страхом кражи совершает перевод денежных средств на безопасную карту с помощью банкомата с NFC-считывателем. В таком способе оплаты пользователю не нужно предъявлять карту, а следует лишь приложить смартфон с Pay-сервисом.

В результате деньги поступают на счет мошенников во время такой транзакции. После этого злоумышленники могут снять средства в банкомате, передает газета «Известия».

В среду, 29 сентября, в беседе с «Вечерней Москвой» эксперты заявили, что гражданам России, которые захотят получить электронный паспорт, следует проявлять бдительность, чтобы не нарваться на мошенников и не лишиться персональных данных.

Также в понедельник, 27 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что горожане стали получать сообщения от мошенников, которые представляются работниками службы технической поддержки «Московского паркинга».

В ведомстве отметили, что такие сообщения москвичам присылают мошенники.