Дептранс предупредил о мошенниках, пишущих от имени техподдержки московского паркинга

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Горожане стали получать сообщения от мошенников, которые представляются работниками службы технической поддержки «Московского паркинга». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 27 сентября.

— Внимание, мошенники! Нам поступают жалобы на сообщения в Viber от якобы представителей технической поддержки «Московского паркинга» с вопросами про парковку и просьбами добавить номер в контакты, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В ведомстве отметили, что не пишут со сторонних номеров и не запрашивают информацию у пользователей. Москвичей призвали к бдительности и порекомендовали им не отвечать на подобные сообщения и добавлять номера в черный список.

На прошлой неделе МВД России выпустило социальный ролик, наглядно показывающий, как мошенники воруют деньги с банковских карт доверчивых пользователей Сети.