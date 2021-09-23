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МВД выпустило социальный ролик о мошенниках из интернета

Анастасия Колоскова

Происшествия
МВД выпустило социальный ролик о мошенниках из интернета
Фото: пресс-служба МВД России

МВД России выпустило социальный ролик, наглядно показывающий, как мошенники воруют деньги с банковских карт доверчивых пользователей Сети.

Видео, на котором брюнетка обводит вокруг пальца доверчивую блондинку, появилось на официальной странице ведомства в Twitter.

Видео: пресс-служба МВД России

Статистика МВД гласит, что за первое полугодие 2021 года киберпреступлений зафиксировано на 16 процентов больше, чем годом ранее. Почти 320 тысяч раз мошенники смогли получить доступ к деньгам граждан.

6 сентября в пресс-центре МВД России сообщили о новом способе обмана россиян. Мошенники начали похищать деньги со счетов через «зеркальные» сайты известных банков.

4 сентября в ведомстве предупредили о новой мошеннической схеме с привлечением лжеполицейских. В ведомстве пояснили, что сперва преступник звонит потерпевшему и грозит убийством или уничтожением имущества. После к разговору с жертвой присоединяется мошенник, выдающий себя за участкового. Он настаивает на переводе денег вымогателям для их последующей поимки.

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