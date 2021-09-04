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МВД предупредило о новой мошеннической схеме с привлечением лжеполицейских

Виктория Сикерина

Общество
МВД предупредило о новой мошеннической схеме с привлечением лжеполицейских
Фото: Пресс-служба Госдумы

Телефонные мошенники с целью похищения денежных средств начали представляться сотрудниками полиции. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что сперва преступник звонит потерпевшему и грозит убийством или уничтожением имущества. После к разговору с жертвой присоединяется мошенник, выдающий себя за участкового. Он настаивает на переводе денег вымогателям для их последующей поимки.

При этом в МВД рассказали, что существует еще одна схема вымогательства финансов. Злоумышленник, представившийся сотрудником органов, заполучает доверие жертвы и оставляет номер своего мобильного телефона. После этого потерпевшему звонит другой человек и просит помочь в задержании преступников. Жертва тут же перезванивает «сотруднику полиции», который подтверждает факт поимки злоумышленника. В итоге гражданина вынуждают перевести деньги на счет преступника или лично передать участнику преступления.

— Граждане, будучи введенными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы, — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В пятницу, 3 сентября, лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал, что защита информационного пространства в Стратегии национальной безопасности России отмечена как приоритетная.

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