В МВД рассказали о новом способе мошенничества через «зеркальные» сайты банков

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мошенники начали использовать относительно новую схему — хищение денег со счетов россиян через «зеркальные» сайты известных банков. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-центре МВД России.

— Относительно новым способом хищения денежных средств с банковского счета является создание и использование «зеркального» сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка, — рассказал собеседник ТАСС.

Злоумышленники создают похожий по оформлению на оригинальную страницу банка сайт. Если пользователь введет свои данные во время посещения такого «двойника», то ими позже смогут воспользоваться мошенники на настоящем сайте.

Статистика МВД гласит, что за первое полугодие 2021 года киберпреступлений зафиксировано на 16 процентов больше, чем годом ранее. Почти 320 тысяч раз мошенники смогли получить доступ к деньгам граждан.

До этого Тимофей Баженов назвал киберпреступность одной из главных угроз национальной безопасности. Он предложил ужесточить наказание за электронное мошенничество и признать тяжкими киберпреступления против пенсионеров, детей и инвалидов.

По данным Центробанк во втором квартале этого года кибермошенники совершили более 230 тысяч банковских операций. В ходе которых было похищено более 3 миллиарда рублей. Из них возвращено владельцам только 7,4 процента.