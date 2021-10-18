Беспроводные наушники заняли почти половину российского рынка

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С начала текущего года в России было продано почти восемь миллионов беспроводных наушников. Общая сумма проданных товаров составляет 33 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом, прирост составил 33 процента.

Данный гаджет занимает примерно половину российского рынка. Самым популярным брендом беспроводных наушников 2021 года продавцы называют JBL. На него пришлось почти 20 процентов продаж. Далее — Xiaomi и Apple.

Спрос на беспроводные наушники объясняется тем, что их удобнее и комфортнее использовать, чем устройства с проводами, передают «Известия» слова продавцов электроники.

Однако эксперты отмечают, что покупка беспроводных наушников во многих случаях является вынужденной мерой.

— Традиционные 3,5-мм разъемы для проводных наушников не предусматривают в своих флагманских моделях Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi. Это касается, в первую очередь, моделей стоимостью от 50 тыс. рублей, — рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В сентябре в беседе с «Вечерней Москвой» директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал, как можно почистить наушники и не испортить их. Мыть устройства стоит минимум раз в неделю при редком использовании и через день при ежедневном.