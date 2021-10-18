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Ученые назвали диету, которая понижает риск смерти

Виктория Храменкова

Общество
Ученые назвали диету, которая понижает риск смерти
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Диета с высоким содержанием альфа—линоленовой кислоты может понизить риск смерти. Это выяснили ученые из Ирана совместно с коллегами из Канады и Норвегии.

Альфа—линоленовая кислота — это полиненасыщенная жирная кислота группы Омега—3, которая содержится в орехах, сое и растительных маслах.

— Анализ показал, что диета с высоким содержанием альфа—линоленовой кислоты связана со снижением риска смерти от всех причин на десять процентов. Для сердечно—сосудистых заболеваний этот показатель составил восемь процентов, для коронарной болезни сердца — 11 процентов, — говорится в исследовании, передает The BMJ.

Несмотря на снижение рисков смерти от различных заболеваний, такая диета повышала риск смерти от рака. Для того, чтобы подтвердить эту связь, необходимы дальнейшие исследования, подчеркивают ученые.

11 октября диетолог перечислила сорты рыб, которые нужно регулярно употреблять в пищу, чтобы прожить дольше. Она объяснила, что жирные сорта рыбы богаты Омега—3—ненасыщенными жирными кислотами. Также они содержат ценный белок, витамин D и селен. Регулярное употребление перечисленной рыбы уменьшает риск деменции, сердечно—сосудистых заболеваний и окислительного стресса.

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