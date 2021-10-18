Netflix: «Игра в кальмара» может принести прибыль на 900 миллионов долларов

Фото: Игра в кальмара, 2021 год

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» принесет прибыль компании почти на 900 миллионов долларов.

Как отмечает агентство Bloomberg, сериал выделяется своей популярностью и низкой стоимостью. Производство сериала стоило лишь 21,4 миллиона долларов, а уже, по оценкам сервиса, он собрал более 890 миллионов долларов.

Около 132 миллионов человек уже посмотрели, как минимум, две минуты южнокорейского сериала за первые 23 дня. При этом в данных не раскрывается, сколько людей ознакомились с еще большим количеством материала, а сколько досмотрели до конца.

Кроме этого, в Netflix полагают, что почти 90 процентов зрителей, начавших следить за сериалом, провели не менее 75 минут у экрана, а 66 процентов осилили уже все эпизоды.

Сериал «Игра в кальмара» был выпущен 17 сентября, а спустя неделю он вышел на первое место по просмотрам.

13 октября заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов предупредил об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей. Он отметил, что корейский сериал не подходит для семейного просмотра и рассчитан на зрителя старше 18 лет, о чем говорит соответствующая маркировка.