«Уснуть без таблеток»: врач рассказала, как побороть бессонницу

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Таблетки, которые использует человек для борьбы с бессонницей, имеют краткосрочный эффект, а также могут вызывать привыкание. Кроме этого, некоторые препараты имеют побочные действия. Лекарства не являются единственным способом избавления от бессонницы. Лучший вариант — попытаться наладить сон естественным путем. Об этом рассказала врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Алибалаевна.

— Просыпаться и засыпать нужно в одно и то же время — это наладит биологические часы. В среднем взрослому человеку достаточно семь—девять часов сна. Поможет и ванна с эфирными маслами. Если на это нет времени, достаточно принять теплый душ, — отметила врач.

Главное — принять ванну или душ за два часа до сна. Прогулки на свежем воздухе перед сном также положительно влияют на отдых, пишет РИА Новости.

Перед сном следует отказаться от приема тяжелой пищи. Можно оставить легкий перекус: йогурт, чай или банан. Также эксперт посоветовала до 19 часов вечера занимать себя регулярными физическими нагрузками.

— Если не получилось уснуть в течение получаса, попробуйте послушать спокойную музыку или почитать книгу. Возвращайтесь в кровать, когда почувствуете легкую сонливость, — заключила Нуржахан Алибалаевна.

12 октября Рози Осмун, сертифицированный тренер по сну, рассказала, что может помочь людям заснуть менее чем за десять минут. Эксперт предложила правильно дышать перед сном.