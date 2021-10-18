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Стало известно, что мешает человеку быть счастливым и получать удовольствие

Виктория Храменкова

Общество
Стало известно, что мешает человеку быть счастливым и получать удовольствие
Фото: PHOTOXPRESS

Хронический недосып может стать причиной лишения у человека способности радоваться жизни. Также человек может перестать получать удовольствие. Об этом заявили ученые из Университета Британской Колумбии. Эксперимент проводился над двумя тысячами добровольцев в возрасте от 33 до 48 лет.

Испытуемые ежедневно записывали количество сна и оценивали свое эмоциональное состояние. Также они описывали свои реакции на различные ситуации.

Те, кто спал меньше семи часов в сутки, изменили эмоциональное восприятие окружающей действительности, и то, от чего эти люди раньше испытывали радость, больше не доставляло им удовольствия, говорится в результатах исследования, передает Пятый канал.

11 октября психолог Люция Сулейманова назвала недосып наиболее доступным средством для стимуляции мозга мыслить оперативнее, однако предупредила, что злоупотреблять этим методом не нужно. По словам психолога, при недостатке сна организм погружается в состояние стресса, но зато увеличивается возможность оперативно найти нетривиальный подход к решению проблемы.

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