Эксперт: Воду из-под крана в Москве можно не фильтровать

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Использование дома фильтров с угольными картриджами — необязательно. Это связано с тем, что водопроводная сеть в Москве проходит глубокую очистку. Об этом рассказал директор Западной станции водоподготовки «Мосводоканала» Андрей Смирнов.

— Те москвичи, которые устанавливают у себя дома фильтры с угольными картриджами, по сути фильтруют уже очищенную таким же образом воду, — объяснил эксперт.

Так, например, на одном из современных блоков ЗСВ — №4 очистка воды производится с применением озоносорбционной и ультрафильтрационной технологий: вода проходит через первичное и вторичное озонирование, двухслойные фильтры (уголь, песок) и мембранные блоки ультрафильтрации, передает РИА Недвижимость.

— Обработка определенным спектром луча позволяет расщепить все остальные оставшиеся органические вещества и улучшить санитарно-эпидемиологические свойства воды. Этот процесс можно наблюдать только здесь, на Западной станции, — подчеркнул специалист.

Отмечается, что дегустаторы, которым доводится попробовать воду на станции, говорят, что вода похожа на родниковую.

7 октября стало известно, что с начала текущего года Западная станция водоподготовки предоставила жителям столицы почти 300 миллионов кубометров воды. За сутки она подает почти миллион кубометров.