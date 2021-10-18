«Облачно и дождь»: синоптики рассказали о погоде в столице 18 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В понедельник, 18 октября, на территории Москвы и Московской области ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 11 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, по области — от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, — говорится в сообщении.

Кроме этого, синоптики отмечают, что в Московском регионе сохраняется сырая и влажная погода межсезонья. Температура воздуха будет выше нормы, атмосферное давление колеблется на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха значительно ниже нормы.

В воскресенье, 17 октября, москвичам пообещали теплую погоду на следующей неделе. По словам специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температурные показатели на несколько градусов будут превышать климатическую норму октября.