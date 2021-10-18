Семьям погибших из-за циклона сахалинцев выплатят по полмиллиона

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Семьям погибших из-за циклона сахалинцев выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщила в понедельник, 18 октября, пресс-служба губернатора Сахалинской области.

В воскресенье, 17 октября, в городе Александровск-Сахалинский во время циклона ураганным прорывом ветра сорвало кровлю здания, обломки упали на проходивших по улице людей. Мужчина скончался на месте, женщина умерла через несколько часов в больнице.

— Семьям погибших во время циклона сахалинцев выплатят по 500 тысяч рублей. Губернатор Валерий Лимаренко провел заседание КЧС, посвященное вопросам ликвидации последствий циклона на севере Сахалина, — говорится в сообщении.

Миллион рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области.

Средства будут перечислены на счета получателей в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

В воскресенье, 17 октября, более 11 тысяч жителей Сахалина остались без электричества из-за плохой погоды. На регион обрушился мощный циклон. В Охинском районе отмечается ураганный ветер: в городе — до 25 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду.