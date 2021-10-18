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Один человек погиб при пожаре на севере Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Один человек погиб при пожаре на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
дмитровский проезд 18к4Карта всех событий

На севере столицы загорелся многоквартирный дом. Один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 октября, сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в доме №18, корпусе 4, в Дмитровском проезде. По информации источника, загорелась квартира на втором этаже здания.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь потушили, но от последствий возгорания скончался пострадавший, который был в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.

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