Названы три самых равнодушных знака зодиака

Фото: Pexels

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представители которых отличаются черствостью и равнодушием по отношению к близким.

Возглавили рейтинг Козероги. Представители этого знака сдержаны даже с самыми близкими. Они отличаются замкнутостью, не любят распространяться о личном, немногословны и имеют мало друзей. Даже свою вторую половину они выбирают разумом, а не сердцем, взвешивая плюсы и минусы, так как стремятся к прочному союзу.

Второе место досталось Девам, зачастую отстраняющимся от чужих проблем и сложностей. Они любят говорить о себе и не очень вникают в суть чужих жалоб.В дружбе и личных отношениях, как и в работе, Девы подходят с позиции управленца.

Третье место астрологи отдали Скорпионам. Эти люди считаются скрытыми манипуляторами. Они зачастую не хотят вспоминать, что находящиеся рядом люди тоже имеют чувства, потребности и эмоции. Представители этого знака недолюбливают окружающих, однако стремятся распоряжаться чужими судьбами, воздействуя на подсознание и сознание людей. Их бесстрашие и решительность рискуют обернуться насилием и коварством. Скорпионы не готовы терпеть грубое отношение к себе и будут мстить обидчикам, пишет ФАН.

До этого астрологи назвали четырех маменькиных сынков по знаку зодиака, к которым отнесли мужчин, родившихся под созвездиями Тельца, Льва, Стрельца и Козерога.