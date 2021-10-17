Астрологи перечислили типы мужчин, которые очень зависимы от матери

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Женщины редко обращают внимание на маменькиных сынков. Но если им пришлось выбрать себе такого партнера, то представительницам прекрасного пола приходится очень нелегко. Потому что мама для такого мужчины всегда будет под первым номером. Супруге остается только принять этот факт или искать себе новую партию.

Астрологи выяснили, что мужчины—Тельцы очень зависимы от своей матери. С мнением жены они редко считаются. А если, по мнению мамы, невестка делает что—то не так, то они не станут молчать и все выскажут своей супруге.

Для мужчины—Льва причина зависимости от матери — является непонятной даже для него самого. Ведь представитель этого знака всегда твердо уверен, что его мама во всем права. Если избранница Льва пытается доказать обратное, то это может обратиться против нее, передает Пятый канал.

Мужчина—Стрелец всегда пытается поступить более тактичнее, если сравнивать его с двумя предыдущими знаками зодиака. Он старается не говорить прямо своей супруге о том, что именно его родительницу не устраивает в ней. Стрелец сам пытается внести ее советы в свою жизнь.

Маменькин сынок Козерог является самым здравомыслящим из всех перечисленных. Представитель этого знака не только занимает позицию своей матери, но и способен выслушать слова жены.

В субботу, 16 октября, астрологи перечислили шесть знаков зодиака, которые постоянно изменяют. Это связано с тем, что то, под какими звездами родился человек, влияет на многие аспекты жизни, включая и страсть к изменам.