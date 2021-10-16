Названы шесть знаков зодиака, представители которых постоянно изменяют

Кадр из сериала «Измены»

Астрология влияет на многие аспекты жизни, включая и страсть к изменам. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о том, кто больше других предрасположен к связям на стороне.

Овнам свойственны упрямство и ревность. Чужая измена ранит их, но любовь к партнеру дарит им и способность прощать. Но это не делает их святыми — они и сами часто ходят на сторону. Причем делают это без четкого плана изменить, но по-большому, пусть и сиюминутному, чувству.

Двойственность знака Близнецов оказывает влияние и на склонность к полигамии. Им интересно все новое — люди, знакомства, необычные позы в постели и смена партнера. Соблазнить их легко, достаточно сделать несколько комплиментов и включить лесть и обаяние.

Весы часто мечутся из стороны в сторону. Им сложно сделать выбор, чего бы это ни касалось. То же и в отношениях с возлюбленными. Они могут встречаться сразу с несколькими партнерами, каждому вешая лапшу на уши.

Стрельцы ценят свою свободу, поэтому рамки отношений только с одним человеком — не для них. Им не нравится однообразие, часто становится скучно, верностью они готовы пренебречь ради разовых утех со случайным знакомым. Даже заведя себе партнера, они могут неожиданно пропасть в любой момент, перестать отвечать на звонки и найти себе новую усладу.

Свободолюбивые Водолеи не могут жить в рамках. Они охотно изменяют, не считая это проблемой. При этом и ревновать они не будут, так как предпочитают свободные отношения. Если их кто-то заинтересовал, они не остановятся ни перед чем, чтобы пополнить список любовных побед.

Рыбам свойственна неопределенность чувств. Выстроив в голове образ идеального партнера, они не могут найти такого в жизни, поэтому часто решаются на измены. Поиски нового возлюбленного не помогают разобраться в собственных чувствах, им становится все сложнее, и измены не прекращаются. Из-за нерешительности им бывает сложно сделать выбор, поэтому изменять они могут годами, не решаясь бросить одного партнера ради другого, передает Пятый канал.

Названы пять мужских имен, обладатели которых раз и навсегда выбирают спутницу жизни. Имя мужчины способно рассказать о его характере. Так, некоторые молодые люди с ранних лет отличаются верностью и надежностью, а другие — легкомысленностью и свободолюбием.