Новый трамвайный маршрут появится на востоке Москвы

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Новая трамвайная линия соединит столичные районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Протяженность нового маршрута составит 5,7 километра. Москвичи смогут доехать по этому пути до станций метрополитена «Измайловская» и «Бульвар Рокоссовского».

По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, в вышеупомянутых частях города наблюдается дефицит пропускной системы и возможно увеличение транспортной нагрузки. Именно поэтому в данном секторе было принято решение организовать новую трамвайную линию.

В рамках работ также планируется провести реконструкцию улично-дорожной сети и привести в порядок зоны для пешеходов.

Как отмечают разработчики нового маршрута, появление новой линии поможет улучшить транспортное обслуживание в Москве, а также даст горожанам возможность быстрее добираться до пунктов назначения.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в свою очередь отметил, что новым маршрутом будут пользоваться около 65 тысяч москвичей ежедневно.

Общественные обсуждения по новому проекту проходят с 6 по 19 октября. Выразить свое мнение относительно новой трамвайной линии горожане смогут с помощью сервиса «Активный гражданин», передали на официальном сайте мэра Москвы.

В ноябре в Центральном и Южном административных округах Москвы запустят 38 новых маршрутов наземного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Отмечается, что новые маршруты пройдут по всем основным магистралям районов: Каширскому шоссе, улице Липецкая, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому проспекту, Нахимовскому проспекту и другим. Планируется, что время в пути для пассажиров сократиться на 30–40 процентов.