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«Московское долголетие» проведет день открытых дверей в онлайн-формате

Полина Долганова

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«Московское долголетие» проведет день открытых дверей в онлайн-формате
Участница «Московского долголетия» Елена Булгакова в клубном пространстве «Мой социальный центр» района Марьина Роща. В руках у москвички учебник по итальянскому языку, который она изучает бесплатно благодаря проекту / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Проект «Московское долголетие» проведет сетевой онлайн-день открытых дверей. Мероприятие будет проходить на площадке YouTube. Преподаватели проекта, а также его участники, расскажут горожанам о возможностях программы. Кроме того, в рамках ДОД пройдут спортивные мастер-классы.

— День открытых дверей онлайн — это тоже своего рода эксперимент, который позволит рассказать обо всех возможностях проекта самой широкой аудитории и продемонстрирует преимущества дистанционных мероприятий, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Так, например, одним из спикеров мероприятия станет олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. Она расскажет о том, как эффективно подготовиться к тренировке в холодное время года и покажет свою фирменную зарядку.

Лауреат Национальной премии в области протокола и этикета Татьяна Баранова расскажет слушателям о правилах этикета в Интернете, которые стали актуальны из-за развития проекта в онлайне.

Горожане также услышат от профессиональных тренеров о пользе физических нагрузок и занятий спортом.

Также в рамках дня открытых дверей преподаватель по рисованию проведет арт-мастер-класс для москвичей.

Присоединиться к трансляции ДОД можно будет 19 октября в 14:00, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В конце августа представители ГБУ «Финансовое агентство города Москвы» столичного Департамента финансов Наталья Пивкина и Юлия Крапивина прочитали для участников проекта «Московское долголетие» онлайн-лекцию, посвященную финансам. Эфир посмотрели 1500 человек. Наталья Пивкина тогда подняла тему разумного финансового поведения и обсудила с участниками причины незапланированных покупок. Спикер отмечала, что эмоциональные покупки нередко становятся одной из причин финансовых проблем.

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