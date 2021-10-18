Стало известно, какой будет средняя пенсия в России к 2024 году

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Средний размер пенсии у неработающих граждан к 2024 году превысит 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствует заключение на проект федерального закона № 1258296-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованное на сайте Счетной палаты РФ.

— В проекте бюджета предусматривается повышение страховых пенсий неработающих пенсионеров: в 2022 году — на 5,9 процента (выше инфляции за предыдущий год на 0,1 процентного пункта), в 2023 году — на 5,6 процента (выше инфляции на 1,6 процентного пункта), в 2024 году — на 5,5 процента (выше инфляции на 1,5 процентного пункта), — говорится в документе.

Отмечается, что это способствует выполнению задачи, поставленной президентом РФ по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Таким образом, средний размер пенсии у неработающего пенсионера в 2024 году составит 20 469 рублей. К этому году также будет сокращена разница между соотношением средней зарплаты россиян и получаемой ими пенсии. В 2022 году она составит 30,9 процента, в 2023 году — 30,5 процента, в в 2024 году — 30,1.

Во вторник, 12 октября, экономист рассказала, что в 2022 году с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9 процента, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — на 7,7 процента в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. По ее словам, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, социальная пенсия — 10 307 рублей.