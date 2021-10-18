Москвичи предложили 516 идей по улучшению столичного инновационного кластера

Сергей Собянин

Сбор предложений по улучшению Московского инновационного кластера прошел с 5 по 11 октября на платформе «Город идей».

В проекте приняли участие свыше 17 тысяч москвичей, которые направили в общей сложности 516 предложений. 47 из них будут реализованы.

В рамка этапа «Предлагай», который проходил с 5 по 7 октября, горожане поделились идеями по улучшению работы таких направлений кластера, как «Новые программы для физических лиц» и «Каналы продвижения». Самыми интересными идеями по первому направлению стали краудфинансирование инновационных проектов и создание каталога участников.

По второму направлению москвичи предложили, например, проводить выставки фотографий и картин на столичных бульварах и организовать специальный форума кластера.

В рамках этапа «Обсуждай» участники проекта рассматривали четыре тематических направления. За три дня обсуждений москвичи оставили более 2300 мнений.

Так, например, по теме «Ключевые технологические платформы» набрался 741 комментарий. На втором месте по популярности оказалось обсуждение по направлению «Портрет современного новатора». Его прокомментировали 629 раз.

В качестве экспертных спикеров в обсуждениях принимали участие представители московского Департамента предпринимательства и инновационного развития и фонда «Московский инновационный кластер». Они рассматривали предложения от жителей столицы, ориентируясь на конкретные критерии, передали на официальном сайте мэра Москвы.

11 октября Московский инновационный кластер присоединился к глобальной сети по развитию кластеров и инноваций TCI Network, которая создана компанией The Competitiveness Institute — Asociación Competitividad, объединяющей профессионалов из технологических кластеров со всего мира. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что под эгидой сообщества проводятся различные мероприятия, среди которых деловые миссии, программы обмена опытом, конференции, мастер-классы и семинары. По словам Натальи Сергуниной, участие МИК в TCI Network расширит международную кооперацию.