Врачи объяснили, почему полезно есть рыбу два раза в неделю

Фото: pixabay/cattalin

Американские врачи и диетологи рассказали, какие благоприятные последствия можно ждать, если дважды в неделю добавлять в свой рацион рыбу.

Так, врач-диетолог Джексон Блэтнер, написавшая несколько книг о здоровом питании, назвала рыбу «суперфудом» — «обычной едой с необычными преимуществами».

Она отметила, что этот продукт богат кислотами омега-3, незаменимыми для мозга, которые препятствуют возрастнымизменениям, а также борются с последствиями загрязнение воздуха и других неблагоприятных факторов.

— Каждый раз, когда я ем рыбу, я представляю, как мой мозг становится больше и сильнее, — цитирует Блэтнер издание Eat This, Not That!.

Специалист по питанию Джули Аптон отметила, что жирные сорта рыбы, такие как лосось, сардина, форель помогают снизить риск болезней сердца. По ее словам, употребление рыбы дважды в неделю является профилактикой инсульта и инфаркта. Кроме того, рыба улучшает качество и длительность сна.

Диетолог добавила, что люди, которые не любят рыбу или не могут ее позволить, должны принимать омега-3-кислоты в таблетках, перед этим проконсультировавшись с врачом.

Врач Кэтрин Брукинг назвала еще одно полезное свойство рыбы. Выяснилось, что она помогает победить депрессию. Специалист привела в пример Японию и Гонконг, население которых употребляет много рыбы и гораздо меньше страдает от этого психического заболевания.

Ревматолог Сара Тедеши добавила, что рыба способствует борьбе с симптомами артрита. По ее наблюдению, пациенты, два раза в неделю включающие рыбные блюда в меню, реже жалуются на боль и воспаления.

До этого ученые из Ирана совместно с коллегами из Канады и Норвегии пришли к выводу, что диета с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты может понизить риск смерти.