Москвичи и представители бизнеса купили у столицы почти две тысячи квартир

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Жители Москвы и предприниматели купили у города на торгах почти две тысячи квартир в 2021 году. Общая площадь купленной недвижимости составила 90 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в первом квартале текущего года на торгах продали около 400 квартир. Спустя полгода эта цифра достигла 1846. В настоящее время у города можно купить еще 600 объектов.

— Отмечу, что на открытый аукцион попадают те квартиры, которые невозможно предоставить в рамках московских жилищных программ, — добавил заммэра.

Все средства, полученные от продажи недвижимости, идут на строительство новых объектов по программе реновации жилищного фонда Москвы.

Наибольшее количество квартир приобрели в этом году в ЗАО города — 448 объектов. Еще 295 приобрели в СВАО и 252 — в САО.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, уровень конкуренции на торгах в текущем году оказался очень высоким. Среднее число желающих получить один и тот же лот достигало 13 претендентов.

Приобрести недвижимость у Москвы может физ- или юрлицо, в том числе и ИП, у которого есть электронная цифровая подпись из удостоверяющего центра Минкомсвязи РФ, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно сообщалось, что для строительства домов или ведения бизнеса за девять месяцев 2021 года горожане взяли у столицы в аренду 109 земельных участков. На них появятся новостройки, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), коммерческие объекты и парковки. Общая площадь застраиваемых территорий составит 386 тысяч квадратных метров. 47 участков арендовали для индивидуального жилищного строительства, на 25 построят ФОКи, четыре отойдут под парковки, а на 33 реализуют новые бизнес-проекты.