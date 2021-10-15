Москва с начала года сдала в аренду горожанам и предпринимателям 109 земельных участков

Фото: Илья Щербаков, «Вечерняя Москва»

Граждане для строительства домов или ведения бизнеса за девять месяцев 2021 года взяли у столицы в аренду 109 земельных участков. На них появятся новостройки, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), коммерческие объекты и парковки. Общая площадь застраиваемых территорий составит 386 тысяч квадратных метров.

— Интерес к объектам, которые город выставляет на торги, ежегодно растет. За девять месяцев этого года граждане и предприниматели купили и взяли в аренду на московских аукционах 109 земельных участков, в 2020-м году за этот же период было реализовано 102 участка, годом ранее — 54, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что 47 участков арендовали для индивидуального жилищного строительства, на 25 построят ФОКи, четыре отойдут под парковки, а на 33 реализуют новые бизнес-проекты.

Лидерами по аренде оказались ТиНАО (40 сделок), ВАО (11 сделок) и ЗАО (9 сделок).

— Самая высокая конкуренция отмечается в ходе торгов по участкам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Здесь среднее число участников составляет 10 претендентов на аренду объекта и три, когда земля продается. В 2020 году эти показатели были девять и 1,3 соответственно. В 2019 году участки для ИЖС предоставлялись только в аренду, и тогда среднее количество участников на один лот составило лишь 1,4, — отметил заммэра.

Со всеми предлагаемыми лотами можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы. Часть из них можно осмотреть поближе с помощью 3D-тура, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что около 15 миллионов пользователей посетили столичный инвестиционный портал. В настоящее время на портале насчитывается 56 личных кабинетов пользователей, а его цифровыми сервисами воспользовались свыше 400 тысяч раз.

На сегодняшний день пользователям портала доступно 30 онлайн-сервисов, которые помогают сделать работу предпринимателей проще. 14 из услуг были созданы с начала прошлого года.