По просьбам местных жителей в поселении Московский благоустроят пруды

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Каскад из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов, Передельцевского ручья и прудов на реке Зименка в поселении Московский благоустроят в Новой Москве. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В рамках работ над Верхним Передельцевским прудом специалисты очистят водоем от иголок и донных грунтов, а также организуют береговой откос и укрепят береговую линию лиственницей.

При этом Средний Передельцевский пруд и Передельцевский ручей избавят от насыпного грунта. Также специалисты укрепят у объектов берега и организуют русло ручья и отсыпкой щебня.

Водоемы на реке Зименка также очистят от иголок, выполнять углубление дна и укрепят береговую линию. Кроме того, там будет создана зона биоплато с водными растениями, которые не позволят воде цвести.

К работам по благоустройству прудов на Зименке специалисты уже приступили.

На территориях около водоемов обустроят сеть из тропинок, установят фонари и высадят кустарники.

Все работы планируется завершить в следующем году.

Недавно сообщалось, что специалисты благоустроят Калитниковский пруд в Таганском районе в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что водоем общей площадью почти два с половиной гектара очистят от донных отложений, ила и водорослей и соорудят несколько биоплато, чтобы предотвратить обмеление и создать водоупорный слой. Также будет обновлена береговая линия.