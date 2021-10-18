XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

По просьбам местных жителей в поселении Московский благоустроят пруды

Полина Долганова

Город
По просьбам местных жителей в поселении Московский благоустроят пруды
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Каскад из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов, Передельцевского ручья и прудов на реке Зименка в поселении Московский благоустроят в Новой Москве. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В рамках работ над Верхним Передельцевским прудом специалисты очистят водоем от иголок и донных грунтов, а также организуют береговой откос и укрепят береговую линию лиственницей.

При этом Средний Передельцевский пруд и Передельцевский ручей избавят от насыпного грунта. Также специалисты укрепят у объектов берега и организуют русло ручья и отсыпкой щебня.

Водоемы на реке Зименка также очистят от иголок, выполнять углубление дна и укрепят береговую линию. Кроме того, там будет создана зона биоплато с водными растениями, которые не позволят воде цвести.

К работам по благоустройству прудов на Зименке специалисты уже приступили.

На территориях около водоемов обустроят сеть из тропинок, установят фонари и высадят кустарники.

Все работы планируется завершить в следующем году.

Недавно сообщалось, что специалисты благоустроят Калитниковский пруд в Таганском районе в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что водоем общей площадью почти два с половиной гектара очистят от донных отложений, ила и водорослей и соорудят несколько биоплато, чтобы предотвратить обмеление и создать водоупорный слой. Также будет обновлена береговая линия.

Читайте также:
жители МосквыпрудыБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте