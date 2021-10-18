Москвичам рассказали о реставрации старинного дома на Погодинской улице

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Погодинской улице, дом 22, строение 1. Карта всех событий

Проект реставрации старинного усадебного здания на Погодинской улице утвердили в Москве.

Объект культурного наследия регионального значения располагается по адресу Погодинской улица, дом 22, строение 1.

Отмечается, что здание возвели в XIX году, а первое упоминание о нем датируется XVIII столетием.

В рамках работ будут отреставрированы портик с пилястрами тосканского ордера, треугольный фронтон и другие детали.

Специалисты планирует воссоздать анфиладную структуру комнат здания и привести в порядок окна, двери и стены.

Общее состояние усадьбы оценивается как удовлетворительное, однако реставраторам предстоит немалая работа: оштукатурить фасады и придать им исторический желтых оттенок, а также утеплить чердачное пространство и обустроить водосток, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В свою очередь реставрацию церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке планируют завершить до конца 2022 года. Об этом во вторник, 1 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Храм XVII века располагается в Брюсовом переулке, дом 15/2, строение 3. Предстоящая реставрация предполагает возвращение исторического интерьера, приведение в порядок кирпичной кладки, пола, внутренних стен и многое другое. Часть работ по реставрации церкви была проведена в 2020 году. Тогда были отреставрированы фасад здания и белокаменное убранство, а также обновлена позолота на крестах.