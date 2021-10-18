XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о реставрации старинного дома на Погодинской улице

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали о реставрации старинного дома на Погодинской улице
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Погодинской улице, дом 22, строение 1. Карта всех событий

Проект реставрации старинного усадебного здания на Погодинской улице утвердили в Москве.

Объект культурного наследия регионального значения располагается по адресу Погодинской улица, дом 22, строение 1.

Отмечается, что здание возвели в XIX году, а первое упоминание о нем датируется XVIII столетием.

В рамках работ будут отреставрированы портик с пилястрами тосканского ордера, треугольный фронтон и другие детали.

Специалисты планирует воссоздать анфиладную структуру комнат здания и привести в порядок окна, двери и стены.

Общее состояние усадьбы оценивается как удовлетворительное, однако реставраторам предстоит немалая работа: оштукатурить фасады и придать им исторический желтых оттенок, а также утеплить чердачное пространство и обустроить водосток, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В свою очередь реставрацию церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке планируют завершить до конца 2022 года. Об этом во вторник, 1 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Храм XVII века располагается в Брюсовом переулке, дом 15/2, строение 3. Предстоящая реставрация предполагает возвращение исторического интерьера, приведение в порядок кирпичной кладки, пола, внутренних стен и многое другое. Часть работ по реставрации церкви была проведена в 2020 году. Тогда были отреставрированы фасад здания и белокаменное убранство, а также обновлена позолота на крестах.

Читайте также:
Москвастаринные домаРеставрация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте