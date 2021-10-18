Сергей Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Забота об экологии остается одним из приоритетных направлений работы столичных властей. О том, как меняется энергетических комплекс Москвы, в своем блоге в понедельник, 18 октября, рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время в Москве проживает на треть больше горожан, нежели насчитывалось в 1990 году, однако выбросы СО2 снизились на 25 процентов. Кроме того, объем выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с 2011 годом снизился в два раза. Такие показатели глава города объяснил тем, что в Москве энергия расходуется гораздо эффективнее, нежели в маленьких городах.

Сергей Собянин добавил, что благодаря развитию энергетической отрасли в столице москвичи могут каждый день наслаждаться качественным уличным освещением и декоративной подсветкой. Увеличив освещенность города в полтора раза, Москва вошла в топ-5 самых освещенных мегаполисов в мире.

Мэр уточнил, что каждый год в городе вводят в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров новой недвижимости. При этом все постройки необходимо обеспечить электричеством. Именно поэтому, ориентируясь на желания и потребности жителей города, отопительный сезон в столице длится с сентября по май. В настоящее время городские системы электро-, водо- и теплоснабжения являются крупнейшими в мире.

Работы столичных властей по развитию энергетической отрасли была высоко оценена международной организацией Carbon Disclosure Project (CDP). В феврале текущего года Москва попала в перечень городов категории А.

Кроме того, до этого город улучшил свои позиции в топ-листе городов компании Numbeo, которая представляют собой огромную базу данных, созданную на основе оценок пользователей.

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