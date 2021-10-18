Акиньшина и Козловский появились вместе на свадьбе режиссера Прыгунова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Данила Козловский и Оксана Акиньшина, которым уже год как приписывают романтические отношения, были замечены вместе на свадьбе режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2» Романа Прыгунова.

Актеры не скрывали нежных чувств по отношению друг другу и выглядели счастливыми. Они держалась за руки и обнималась. Однако пара до сих пор никак не комментирует свои отношения.

Напомним, 36-летний Данила Козловский недавно расстался с моделью и режиссером Ольгой Зуевой. У пары есть годовалая дочь Ода Валентина.

— Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша… Но… я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле — так, как она совсем не заслуживает. Я бы даже сказал гадко, но больше ничего говорить не буду, — приводил цитату Козловского из одного из интервью «СтарХит».

34-летняя Акиньшина три года назад рассказывала о расставании с мужем, кинопродюсером Арчилом Геловани, однако после этого их неоднократно видели вместе.

В мае этого года Оксана Акиньшина опубликовала в Instagram Stories домашнюю видеозапись с актером Данилой Козловским, на котором он прыгает и кричит.