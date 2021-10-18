Ирина Салтыкова рассказала о своей борьбе с раком

Фото: @irinasaltykova_official

Певица Ирина Салтыкова призналась, что в 30 лет столкнулась с онкологическим заболеванием, которое ей удалось победить.

По словам исполнительницы хита «Серые глаза», о болезни она узнала случайно. Во время поездки в США ее знакомый предложил ей сходить к врачу. В результате она сдала анализы, но, вернувшись в Москву, получила звонок с плохими известиями.

— У меня оказались плохие анализы. Поставили диагноз «рак шейки матки». Я как-то не поверила. Пошла в пять разных клиник. Сдала анализы. И все подтвердилось. Я никому не сказала из родственников. Мне пообещали сделать операцию, — разоткровенничалась звезда в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам Салтыковой, если бы она узнала о болезни в свои 55 лет, то очень расстроилась, однако в молодости не слишком переживала по этому поводу.

— Как-то проще все тогда воспринималось. Я была уверена, что операция пройдет успешно. Моей дочке было семь лет. Я никому не рассказывала об этом, — призналась артистка.

Салтыкова была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым, от которого у нее есть дочь Алиса.

До этого артистка рассказала, что помогает ей сохранить молодость. Она призналась, что не прибегает к услугам профессиональных косметологов, а занимается омоложением лица в домашних условиях.