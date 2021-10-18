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Возможность автоматической оплаты аренды городской недвижимости появилась на mos.ru

Полина Долганова

Город
Возможность автоматической оплаты аренды городской недвижимости появилась на mos.ru
Фото: Pexels

У пользователей сервиса «Мои платежи» на сайте мэра Москвы появилась возможность автоматически оплачивать финансово-лицевые счета (ФЛС) за аренду городской недвижимости. Новая функция позволит горожанам легко контролировать свои счета и оплачивать их своевременно.

Для москвичей будет особенно удобно оплачивать счета без пеней за просрочку.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, новый функционал облегчит деятельность контрагентов, которые случайно пропускают сроки оплаты и вынуждены оплачивать пени. Теперь все процессы будут автоматизированы.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов уточнил, что автоматические платежи удобны тем, что пользователю не надо будет запоминать дату, когда нужно переводить средства в следующий раз.

Пользователей также будут уведомлять о подключении и отключении автоплатежа.

Воспользоваться новой услугой можно в разделе «Мои платежи», передали на сайте мэра Москвы.

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