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Наркодилер в Москве пытался перевезти более 700 граммов мефедрона на угнанном автомобиле

Илья Ашуров

Происшествия
Наркодилер в Москве пытался перевезти более 700 граммов мефедрона на угнанном автомобиле
Фото: Пресс-служба МВД
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Столичная полиция задержала приезжего — 25-летнего ранее судимого мужчину, который перевозил наркотики на угнанной иномарке. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленник был остановлен для проверки документов сотрудниками ГИБДД на Рязанском проспекте. В ходе проверки он вел себя неадекватно и вызывал подозрение. Во время досмотра в карманах его джинсов обнаружили три пакета с неизвестным веществом.

Позже в салоне автомобиля BMW, за рулем которого был подозреваемый, нашли еще два пакета и 214 свертков.

— Общая масса изъятого составила свыше 745 граммов. Согласно справке об исследовании нескольких свертков материал содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, — рассказал Васенин.

Видео: МВД по Москве

Впоследствии выяснилось, что автомобиль BMW злоумышленник угнал за несколько часов до задержания. Он воспользовался тем, что владелец иномарки оставил машину с запущенным двигателем и отошел. Тогда подозреваемый угнал машину, а потом поменял номерные знаки.

В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношение злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Похожий случай произошел в подмосковной Балашихе. Там задержали подозреваемого в хранении 700 граммов наркотиков.

Уточняется, что им оказался 32-летний местный житель. В ходе осмотра его квартиры, расположенной в микрорайоне Железнодорожный, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения.

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