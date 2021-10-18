Хлопья для овсянки в России рекордно подорожали

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Цена на хлопья для приготовления овсянки впервые с 2000 года оказалась выше 80 рублей. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 12 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в сентябре килограмм хлопьев стоил 80,9 рубля. Выросли цены и на готовую продукцию. На 15 процентов подорожали каши быстрого приготовления. Их стоимость достигла 94 рубля за килограмм.

Основной причиной подорожания называют рост закупочных цен у поставщиков, которые ссылаются на многочисленные трудности — от повышения стоимости упаковки, до неурожаев и тяжелых условий сбора.

Также повлияли непогода, снижение производства и уменьшение посевных площадей. При этом в Минсельхозе отметили, что дефицита зерна на рынке нет, передает издание.

До этого экономист перечислила товары, которые подорожают в России к концу года. Наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника и автомобили. Одежда и обувь подорожают в меньшей степени (на три–пять процентов). Также, по словам экономиста, серьезно вырастут и цены на продукты питания. Так, до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20 процентов по сравнению с сентябрем.