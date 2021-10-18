Центр «Моя работа» научит самозанятых вести бизнес

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр «Моя работа» проведет тренинги для начинающих предпринимателей. В рамках занятий молодые бизнесмены научатся развивать свои проекты.

Тем, кто хочет открыть свой бизнес и работать в качестве индивидуального предпринимателя, специалисты центра расскажут о том, как проработать свои идеи и грамотно составить бизнес-план.

Так, 20 октября в центре состоится цикл лекций и тренингов, который будет состоять из блоков «Я — самозанятый» и «Я — предприниматель».

Первый блок включает несколько уроков и открытых отборов. В 12:30 начнется встреча «Самозанятость: просто о сложном». Лидер команды «Свое дело» Мария Иванова расскажет слушателям о том, что значит быть самозанятым, и поделится секретами дополнительных возможностей для ИП.

В 13:15 все желающие смогут послушать лекцию «Рынок труда для самозанятых». На ней москвичи узнают о нюансах процедуры привлечения самозанятых в качестве подрядчиков.

Открытый отбор «Как найти задания от заказчиков самозанятым с помощью онлайн-платформ» запланирован на 14:30 того же дня. В рамках мероприятия горожане смогут познакомиться с различиями платформенной занятости и фрилансом.

Во втором блоке «Я — предприниматель» участники смогут посетить три мастер-класса и несколько тренингов.

Так, например, с 13:15 до 14:15 будет проходить урок «Продвижение в «Инстаграме» без бюджета» с основателем диджитал-агентства Юлией Ломовой, которая расскажет о секретах развития своего бренда в социальных сетях.

В 15:45 участники смогут пройти тестирование, которое выявит их уровень организованности и определит наличие или отсутствие лидерских качеств.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте мэра Москвы.