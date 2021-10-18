30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 открылись в столице

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Общее количество точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 50. Такие тесты уже сделали более 20 тысяч москвичей. В понедельник, 18 октября, для горожан открыли еще 30 мест для прохождения теста. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— C сегодняшнего дня, помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг «Мои документы», популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, в 10 торговых центрах и в 7 транспортно-пересадочных узлах, — цитирует заммэра ТАСС.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.