Врач объяснил, опасно ли выщипывать волосы из родинки

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, можно ли выщипывать волосы, торчащие из родинки.

Он объяснил, что волосы растут из волосяных фолликул, которые находятся в коже. Родинка расположена над волосяным фолликулом, а волос прорастает через нее.

— Есть мифы, сказки, страшилки, что если из родинки удалять волосы, то родинка станет злокачественной, и всем конец. На самом деле с волосами из родинки можно делать все что угодно, как будто это волосы, которые растут в любом другом месте. Хотите — обрезайте их, хотите — удаляйте воском, лазером, — объясняет доктор.

Главное предостережение — волосы не нужно брить, так как вы можете травмировать родинку. Остальные способы удаления волос не противопоказаны.

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