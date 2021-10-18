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Диетолог рассказала, чем вреден избыток витамина D

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, чем вреден избыток витамина D
Фото: pixabay.com

Витамин D крайне важен для здоровья, поскольку способствует укреплению иммунитета, поэтому его дефицит приводит к неприятным последствиям для организма. Однако и избыточное количество этого витамина в организме может привести к ним же. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Специалист отметила, что в настоящее время наблюдается повальное назначение витамина D.

— Но это нехорошо, потому что витамин D относится к категории жирорастворимых витаминов. В этой связи при его большом употреблении и отсутствии контроля динамики количества в организме можно получить токсическое отравление, нагрузив при этом печень. Поэтому витамин D я рекомендую пить всегда по назначению врача и только после того, когда результаты анализов показали явный дефицит данного витамина в организме, — уточнила эксперт в комментарии Nation News.

Также диетолог пояснила, что лучше всего насыщать организм витамином D через естественные источники. Так, стоит добавить в рацион красную рыбу, хотя бы два раза в неделю. Кроме того, стоит чаще бывать на солнце. Даже в осенне-зимний период при попадании солнечных лучей на лицо естественным образом вырабатывается витамин D.

До этого ученые назвали диету, которая снижает риск смерти.

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