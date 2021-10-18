XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реконструкцию станции Матвеевская МЦД-4 могут завершить до конца 2021 года

Полина Долганова

Город
Реконструкцию станции Матвеевская МЦД-4 могут завершить до конца 2021 года
Фото: АГН Москва

Реконструкцию станции Матвеевская будущего МЦД-4 планируют завершить до конца текущего года. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

К настоящему моменту строительная готовность станции оценивается в 75 процентов. Две пассажирские платформы готовы на 100 процентов, около них уже останавливаются составы.

В настоящее время ремонтники отделывают фасады вестибюля и подключают станцию к инженерным сетям. Ежедневно остановочным пунктом пользуется около 2,5 тысячи жителей Москвы. До окончания работ им придется ходить по подземному переходу. Когда все работы подойдут к концу, для горожан откроют надземный вестибюль с лифтами и эскалаторами.

Предполагается, что к 2025 году пассажиропоток на станции Матвеевская вырастет вдвое, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 октября, заявил, что специалисты не будут дальше продлевать первый и второй маршрут Московских центральных диаметров (МЦД).

Глава города отметил, что на отдаленных от города территориях курсируют пригородные электрички. Эти составы довозят пассажиров до станций МЦД или следуют до центра столицы.

В понедельник, 11 октября, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты приступили к строительству пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе в городе.

Читайте также:
МоскваМЦДРеконструкция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Все мнения
О проекте