Реконструкцию станции Матвеевская МЦД-4 могут завершить до конца 2021 года

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Реконструкцию станции Матвеевская будущего МЦД-4 планируют завершить до конца текущего года. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

К настоящему моменту строительная готовность станции оценивается в 75 процентов. Две пассажирские платформы готовы на 100 процентов, около них уже останавливаются составы.

В настоящее время ремонтники отделывают фасады вестибюля и подключают станцию к инженерным сетям. Ежедневно остановочным пунктом пользуется около 2,5 тысячи жителей Москвы. До окончания работ им придется ходить по подземному переходу. Когда все работы подойдут к концу, для горожан откроют надземный вестибюль с лифтами и эскалаторами.

Предполагается, что к 2025 году пассажиропоток на станции Матвеевская вырастет вдвое, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 октября, заявил, что специалисты не будут дальше продлевать первый и второй маршрут Московских центральных диаметров (МЦД).

Глава города отметил, что на отдаленных от города территориях курсируют пригородные электрички. Эти составы довозят пассажиров до станций МЦД или следуют до центра столицы.

В понедельник, 11 октября, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты приступили к строительству пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе в городе.