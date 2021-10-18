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Народный календарь. Как разбогатеть 19 октября

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Как разбогатеть 19 октября
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

19 октября Православная церковь вспоминает апостола Фому, которого еще называли Близнец. Чтобы разбогатеть, утром 19 октября люди покупали в церкви пять свечей, ставили их дома на деревянную поверхность и зажигали. Зажженные свечи трижды нужно было перекрестить и произнести слова: «В день Фомы иду, все деньги соберу, домой принесу, свечи зажгу. Свечи яркие, горите-сгорайте и не коптите, большие деньги, в дом приходите! Так тому быть, так тому бывать. Мое слово никому не пересказать!». После этого собирали теплый воск от свечей и скатывали в шарик, а как он остывал, то прятали в ткань, укромное место или кошелек. Считалось, что он поможет принести достаток в дом.

В этот день строго запрещалось тратить энергию, финансовые средства, которые были про запас. Также не нужно заниматься чревоугодием и разговаривать во время приема пищи. Согласно поверьям, такие действия принесут вашей семье убытки.

Приметы погоды:

В этот день на небе можно увидеть последние кучевые облака.

Сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето.

Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима на ноги станет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как разбогатеть 19 октября

Именины отмечают: Архип, Иван, Никанор, Макар.

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