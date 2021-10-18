Астропсихолог посоветовала не расслабляться после ретроградного Меркурия
Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что после завершения периода ретроградного Меркурия, 18 октября, не стоит ждать беспрепятственного движения вперед.
Ретроградный Меркурий –— явление, при котором создается видимое изменение в движении планеты. Оно происходит из-за положения Меркурия относительно Земли и движения их вокруг Солнца. Многие ассоциируют этот период с нарушением привычного порядка вещей, неудачами и различного рода неприятностями.
— Ретроградный Меркурий поменяет свое направление 18 октября, но процессы, которые он тормозил с 27 сентября, наладятся и наберут скорость не сразу. Меркурий регулирует дела, связанные с коммуникациями, поездками, переговорами, — отметила астропсихолог в комментарии «Москве 24».
Эксперт добавила, что в этот период хочется скорости и развития ситуации, но приходится мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии. Все процессы пойдут более активно с 23 октября.
Лозанчич также добавила, что 20 октября произойдет очень сложное, напряженное и конфликтное полнолуние. Не стоит планировать важные дела на этот день и выяснять отношения с окружающими.
До этого астролог рассказала, как наладить жизнь в октябре.