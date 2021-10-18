Астропсихолог посоветовала не расслабляться после ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала, что после завершения периода ретроградного Меркурия, 18 октября, не стоит ждать беспрепятственного движения вперед.

Ретроградный Меркурий –— явление, при котором создается видимое изменение в движении планеты. Оно происходит из-за положения Меркурия относительно Земли и движения их вокруг Солнца. Многие ассоциируют этот период с нарушением привычного порядка вещей, неудачами и различного рода неприятностями.

— Ретроградный Меркурий поменяет свое направление 18 октября, но процессы, которые он тормозил с 27 сентября, наладятся и наберут скорость не сразу. Меркурий регулирует дела, связанные с коммуникациями, поездками, переговорами, — отметила астропсихолог в комментарии «Москве 24».

Эксперт добавила, что в этот период хочется скорости и развития ситуации, но приходится мириться с паузами, переносами планов и сбоями в самочувствии. Все процессы пойдут более активно с 23 октября.

Лозанчич также добавила, что 20 октября произойдет очень сложное, напряженное и конфликтное полнолуние. Не стоит планировать важные дела на этот день и выяснять отношения с окружающими.

До этого астролог рассказала, как наладить жизнь в октябре.